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الامارات | برشلونة يضم الشاب السوري الأصل بردغجي

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برشلونة - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | برشلونة يضم الشاب السوري الأصل بردغجي 1/2
  • الامارات | برشلونة يضم الشاب السوري الأصل بردغجي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضم برشلونة، بطل لكرة القدم، الشاب السوري الأصل، السويدي الجنسية، روني بردغجي، قادماً من كوبنهاغن الدنماركي بعقد لأربعة أعوام، وذلك وفق ما أعلن النادي الكاتالوني أمس.

وقال برشلونة إن «اللاعب وقع للمواسم الأربعة المقبلة، حتى 30 يونيو 2029»، فيما أفادت التقارير الإسبانية بأن العملاق الكاتالوني دفع قرابة 2.5 مليون يورو لضم ابن الـ19 عاماً، الذي وُلِد في الكويت لأبوين سوريين من حلب، قبل الانتقال إلى السويد في السادسة من عمره. وسجل بردغجي 15 هدفاً في 84 مباراة خاضها مع كوبنهاغن، منذ انضمامه إلى الفريق الأول في موسم 2021-2022.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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