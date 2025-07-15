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الامارات | دبا يتعاقد مع 4 لاعبين أبرزهم فيريرا

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محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

  • الامارات | دبا يتعاقد مع 4 لاعبين أبرزهم فيريرا 1/2
  • الامارات | دبا يتعاقد مع 4 لاعبين أبرزهم فيريرا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي دبا لكرة القدم، عبر حسابها في «إكس»، التعاقد مع أربعة لاعبين لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، يتقدمهم البرازيلي، دييغو فيريرا، قادماً من نادي الأخدود السعودي على سبيل الإعارة.

وقال النادي إنه تعاقد مع البرازيلي كارلوس فينيسيوس، واللاعبين المواطنين صانع الألعاب عبدالله البلوشي قادماً من بني ياس، والمدافع راشد محمد مصبح قادماً من النصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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