شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز يعلن تنظيم بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفنى فى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للجمباز عن تنظيم بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني، والتي ستُقام خلال الفترة من 18 حتى 21 سبتمبر 2025، في صالة مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

تُعد هذه البطولة أحد أبرز الأحداث السنوية في رياضة الجمباز الفني على الصعيد المحلي والدولي، حيث تستقطب مجموعة من أبرز الأندية والمنتخبات العالمية، وتأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الاتحاد لتعزيز قدرات اللاعبين المصريين واستمرارهم في تحقيق إنجازات على المستوى القاري والدولي.

وأوضح دكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد أن الاستعدادات اللوجستية والفنية قد اكتملت، بما في ذلك تجهيز الصالة، وتنسيق السكن والإقامة للبعثات الأجنبية، إضافة إلى ترتيبات النقل وتأمين المشاركين.

وأكد رئيس الاتحاد أن هناك مشاركة لاعبين ولاعبات من مصر وعدة دول أخرى في فئتي الناشئين والكبار.

وتأتي هذه البطولة تتويجًا لنجاحات سابقة حققها الجمباز المصري، على رأسها تنظيم كأس العالم للجمباز الفني الذي استضافته مصر مؤخرًا مع تتويج الفراعنة بعدد من الميداليات الذهبية والبرونزية، وهو ما كان مصدر فخر على الصعيد الوطني.