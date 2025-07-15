شكرا لقرائتكم خبر عن موعد غلق باب القيد الصيفي للأندية بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

منافسة قوية تدور بين أندية الدوري المصري استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، لتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية، وتنتظر الأندية مواجهات قوية ومثيرة بالمسابقات المحلية والقارية.

موعد غلق القيد الصيفي

انطلقت الفترة الأولى للقيد الصيفي يوم 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل 2025، وستكون هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

موعد القيد الشتوي

الفترة الثانية للقيد الشتوي حُددت في بداية العام المقبل، وتبدأ من 1 يناير وحتى 12 فبراير 2026، حيث تتيح هذه المرحلة الفرصة أمام الأندية لإجراء التعديلات على قوائمها من خلال ضم لاعبين جدد أو إعارة بعض العناصر.

ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص اتحاد الكرة على إتاحة الوقت الكافي للأندية للاستعداد للموسم الجديد، وتخطيط قوائمها بما يتناسب مع متطلبات المنافسة محلياً وقارياً.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اللوائح الجديدة الخاصة بقوائم قيد اللاعبين للموسم الكروي المقبل، وجاءت هذه التعديلات لتشمل مختلف الفئات العمرية، من الفريق الأول وحتى البراعم، مع التركيز على إتاحة فرص أكبر للمشاركة.

ووفقًا للوائح الجديدة، سيُسمح للأندية بقيد 35 لاعبًا في قائمة الفريق الأول لجميع الأقسام (الدوري الممتاز والأقسام الأدنى)، حيث يهدف هذا القرار إلى منح الأندية مرونة أكبر في اختيار لاعبيها، وتوفير البدائل الكافية لمواجهة تحديات الموسم الطويل.

ولتعزيز دور اللاعبين الشباب وتوفير منصة لتطويرهم، سيتضمن الموسم المقبل دوريًا للفريق الثاني (الرديف)، حيث يُسمح بقيد 25 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2005 وما بعدها.