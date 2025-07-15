شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتمسك بمليون دولار لبيع بن حمودة وسيراميكا يطلب التخفيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو نادى غزل المحلة، بمطالبهم المادية للتفريط فى خدمات التونسى محمد على بن حمودة مهاجم الفريق، فى الانتقالات الصيفية الحالية بعد اهتمام ناديي المصرى وسيراميكا.

وطلب مسئولو غزل المحلة مليون دولار للتفريق فى خدمات مهاجمه، إلا أن مسئولى سيراميكا طلبوا تخفيض هذه المطالب من أجل التعاقد مع التونسى، وما زالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين حول هذه النقطة.

ويرغب التونسى محمد على بن حمودة مهاجم فريق غزل المحلة في الانضمام الى فريق سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب توقف مفاوضات المصرى البورسعيدى، ويتبقى موسمان في عقد اللاعب التونسى بن حمودة مع غزل المحلة.

وانضم بن حمودة إلى فريق غزل المحلة بداية الموسم الماضى مقابل 50 ألف دولار من فريق الترجى التونسى على أن يحصل اللاعب على 200 ألف دولار في الموسم الأول و250 ألف دولار في الموسم الثانى و300 ألف دولار في الموسم الثالث.

ويعد التونسى محمد على بن حمودة من أبرز المهاجمين في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى، حيث شارك في 27 مباراة لفريق غزل المحلة وتمكن من تسجيل 9 أهداف.