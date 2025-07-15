شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى وكريم الدبيس ضيفا محمد عراقى فى أولى حلقات ميركاتو على أون سبورت أف أم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء أولى حلقات برنامج "ميركاتو"، الذي يقدمه الإعلامي محمد عراقي على إذاعة "أون سبورت إف إم"، والذي يذاع من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12 ظهرًا وحتى الواحدة والنصف.

ويُسلط البرنامج الضوء على كل ما يتعلق بسوق الانتقالات والميركاتو في الدوري المصري، مستضيفًا نخبة من نجوم الكرة والإعلاميين والمحللين.

وتشهد أولى حلقات البرنامج، غدًا الأربعاء، استضافة الثنائي محمد شكري، نجم الأهلي المنضم حديثًا للفريق، وكريم الدبيس، لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، للحديث عن كواليس انتقالهما وتفاصيل مستقبلهم الكروي.

كما يحل كل من الناقد الرياضي رامي بشاي والمحلل أحمد حمودة ضيفين على الحلقة لتحليل أبرز تطورات سوق الانتقالات الصيفية.