شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم الدولى الكاميرونى شى بوندى مهاجم نادى استرس ياوندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مسئولو غزل المحلة التعاقد مع الدولي الكاميروني شي بوندي - مهاجم منتخب الشباب الكاميروني، قادمًا من نادي استرس دي ياوندي، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

جاء التعاقد مع اللاعب صاحب الـ23 عامًا بعد ظهوره بمستوى مميز خلال معسكر الفريق المغلق بالقاهرة، حيث نال استحسان الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال، بالإضافة إلى إشادة اللجنة الفنية ولجنة الاسكاوتنج بالنادي.