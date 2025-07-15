الامارات | تشيلسي «تاريخي».. بونو «حديدي» ومباراة تستمر 5 ساعات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُسدل الستار، أول من أمس، على النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية، التي استضافتها أميركا وسط منافسات ساخنة وأحداث استثنائية خطفت أنظار جماهير كرة القدم حول العالم.

وسجّلت البطولة مشاهد بارزة ستظل عالقة في ذاكرة عشاق المستديرة، أبرزها تتويج تشيلسي الإنجليزي باللقب، عقب فوزه المستحق على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في النهائي، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه بتحقيق «السباعية الخالدة»، كأول نادٍ يجمع بين جميع البطولات القارية والعالمية في سجلّه.

وإلى جانب المجد الكروي، حصد تشيلسي مكاسب مالية ضخمة تجاوزت 114.4 مليون دولار، فيما نال وصيفه باريس سان جيرمان 106.7 ملايين دولار.

«الإمارات اليوم» تستعرض أبرز مشاهد البطولة على النحو التالي:

السباعية الخالدة

دخل تشيلسي تاريخ كرة القدم من الباب الملكي، بعد أن أصبح أول نادٍ يحقق سبعة ألقاب كبرى تشمل جميع البطولات القارية والعالمية، ابتداءً من كأس الكؤوس الأوروبية (1971 و1988)، وكأس السوبر الأوروبي (1998 و2021)، مروراً بدوري أبطال أوروبا (2012 و2021)، والدوري الأوروبي (2013 و2019)، ثم تتويجه بدوري المؤتمر الأوروبي موسم 2024-2025.

وأكمل النادي اللندني هذه السلسلة الذهبية بتحقيق لقب كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة، بعدما كان قد تُوج بلقب النسخة السابقة في 2021، ليُسجل «السباعية الخالدة» التي لم يسبقه إليها أي نادٍ آخر.

مباراة الساعات الخمس

في مشهد نادر بتاريخ البطولة امتدت مباراة تشيلسي وبنفيكا في دور الـ16 إلى خمس ساعات كاملة، إذ أوقف الحكم اللقاء في الدقيقة 85 بسبب تحذيرات من عاصفة رعدية، والنتيجة تشير إلى تقدم تشيلسي 1-0، وبعد عودة اللاعبين إلى أرضية الملعب، أدرك بنفيكا التعادل، لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي، والتي شهدت تفوق «البلوز» بنتيجة 4-1 في واحدة من أكثر المباريات دراماتيكية وإثارة في تاريخ المسابقة.

كول بالمر.. لحظة تاريخية

قاد كول بالمر تشيلسي إلى التتويج باللقب بعد تسجيله هدفين في شباك باريس سان جيرمان في النهائي في لحظة تاريخية للاعب مانشستر سيتي السابق الذي تخلى عنه صيف 2023 مقابل 47 مليون يورو.

وجاء تألقه في البطولة ليؤكد أنه صفقة رابحة بكل المقاييس، بعدما ارتفعت قيمته السوقية إلى أكثر من 120 مليون يورو، وأصبح نجم «البلوز» الأول.

صدام داخل بنفيكا

شهدت مباراة بنفيكا ضد أوكلاند سيتي في دور المجموعات مشادة حادة بين المدرب برونو لاجي ولاعبه أوركون كوكغو، بعد قرار استبدال الأخير بزميله ريناتو سانشيز.

ردة فعل أوركون الغاضبة لم تمر مرور الكرام، وظهرت على شاشات الكاميرا بوضوح، رغم أن الفريق البرتغالي حقق فوزاً كبيراً بنتيجة 6-0، شهدت تألق البديل سانشيز الذي سجل هدفاً، إلى جانب هدفي أنخيل دي ماريا من ركلتي جزاء، وثنائية لياندرو باريو، وهدف إيفانجيلوس بافليديس.

بونو.. تصديات أسطورية

كان حارس الهلال السعودي، المغربي ياسين بونو، أحد أبرز نجوم البطولة بتصديه الأسطوري لانفراد نجم مانشستر سيتي سافينيهو في الدقيقة 24 من مباراة دور الـ16، التصدي كان نقطة تحول في المباراة التي فاز بها الهلال 4-3، في مفاجأة كبرى، رغم خروج الهلال لاحقاً من ربع النهائي أمام فلوميننسي البرازيلي، إلا أن أداء بونو الاستثنائي خطف الأنظار.

• نجم تشيلسي بالمر ارتفعت قيمته السوقية إلى أكثر من 120 مليون يورو، وأصبح النجم الأول في «البلوز».