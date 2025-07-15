شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتراجع عن ضم محمد عبد الله من الأهلى بسبب أحمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

تراجع نادي الاتحاد السكندري عن فكرة طلب التعاقد مع محمد عبد الله جناح الأهلي الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد، بناء على طلب أحمد سامي المدير الفني لزعيم الثغر.

كان الاتحاد السكندري قد طلب استعارة محمد عب الله من الأهلي ضمن صفقة بيع مروان عطية للقلعة الحمراء قبل عامين، باعتبار أنه كان هناك اتفاق على استعارة لاعب آخر ضمن الصفقة، وهو ما لم يتحقق.

وجاء طلب أحمد سامي بغلق ملف التعاقد مع محمد عبد الله باعتباره عنصرا أساسيا في منتخب الشباب ولن يستفيد منه الفريق كثيرا، بسبب كثرة تواجده في معسكرات منتخب الشباب الذي يخوض معسكر حاليا في شهر يوليو الجاري، ثم يخوض معسكرين في شهر أغسطس المقبل، وأخيرا المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب.

وكان الاتحاد السكندري يرغب في ضم محمد عبد الله مستفيدا من صعوبة حصوله على فرصة المشاركة معه الأهلي في الموسم الجديد بسبب التخمة العددية في مركز الجناح بصفوف الفريق الأحمر، مع وجود كل من تريزيجيه وزيزو وبن شرقي وطاهر والشحات.