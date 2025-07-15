شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: الأهلى لا يمكن مقارنته بأى مكان آخر.. وأحترم الأندية التى فاوضتنى والان مع تفاصيل الخبر

تحدث محمد شريف مهاجم الأهلي عن عودته للقلعة الحمراء بعد موسمين قضاهما مع الخليج السعودي، قبل أن يقرر مسئولو القلعة الحمراء عودته في الصيف الجاري في صفقة انتقال حر لمدة 5 مواسم قادمة.

وقال محمد شريف، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للأهلي: "الأهلي لا يمكن مقارنته بأي نادٍ آخر داخل مصر، فكل ما في هذا الكيان يختلف عن أي مكان خارجه".

وأضاف شريف: "الأهلي هو البيئة التي تصنع النجاح، وهو المكان الذي نشأت فيه واسمي لمع من خلاله، وكان دائمًا خياري الأول، الأهلي هو أكبر نادٍ في مصر وأفريقيا، ولا تجوز مقارنته بأي فريق آخر، وكل شيء هنا متجدد، وسر من أسرار نجاح الأهلي هو الاحتفال بالبطولة في يومها، ثم التفكير في القادم في اليوم التالي".

وتابع: "عندما تكون لاعبًا في الأهلي، فأنت مُطالب بالفوز في كل مباراة، ويجب أن تمتلك الثقة بالنفس وتكون على قدر المسؤولية، وفي الأهلي، الأمور تُقاس باليوم، فإن كنت جيدًا اليوم ستنال التصفيق، وإن لم تكن كذلك، ستواجه الانتقاد".

واستطرد: "المنافسة داخل الفريق تصب في مصلحة النادي، والمدير الفني هو من يحدد من يستحق اللعب، وفقًا لرؤيته، والأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ووجودي هنا هو من أجل مساعدة زملائي وتقديم الإضافة لهذا الكيان العظيم، وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد، وكل عناصر المنظومة يعملون على قلب رجل واحد".

وأردف: "أكنّ الاحترام لجميع الأندية التي فاوضتني، ولم أرَ منهم إلا كل خير، ولكن خياري الأول كان دومًا هو النادي الأهلي، ولهذا لم أحسم المفاوضات مع أي نادٍ آخر، فالأهلي هو الرقم (1)، وكان لابد من الصبر حتى يتحقق الانضمام إليه".

وواصل: "تجربتي الأولى في السعودية كانت جيدة، لكن الموسم الثاني لم يكن كذلك، ومع ذلك خرجت منها بدروس كثيرة، وأنا راضٍ تمامًا عما قدمته هناك".

واختتم: "أنا سعيد بجماهير الأهلي، وكنت حزينًا عند رحيلي، والحمد لله أنني عدت مجددًا، الآن تركيزي منصب على العمل الجماعي، أما الأداء الفردي فسيأتي تلقائيًا".