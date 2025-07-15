شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى: لم أقدم مستواى مع الزمالك وكنت أتمنى اللعب بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حمدى لاعب إنبى، أنه لم يقدم مستواه الحقيقى مع الزمالك، والإصابات أثرت على مشواره، والأهلى لم يفاوضه بشكل رسمي، وكل الكلام من الوكلاء فقط.

وقال محمد حمدى، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "حبيت تجربة اللعب للزمالك رغم قلة المشاركة فى المباريات، والإصابات أثرت كثيرا على مشوارى مع الأبيض".

وأضاف: "تعرضت لإصابة قوية فى أول مباراة مع الزمالك لجزع فى الركبة وقطع فى الغضروف وتحاملت على نفسى من أجل العودة للمشاركة ولكن تعرض لإصابة قوية مرة أخرى".

وتابع مدافع إنبى: "لم أحزن لعودتى لإنبى بعد تجربة اللعب فى الزمالك، وأيمن الشريعى دا والدى وله فضل كبير عليَ، وجاهز للموسم الجديد".

وعن الأهلى، قال: "لم يحدث مفاوضات رسمية مع الأهلى قبل كأس العالم للأندية، وكان نفسى تكون فيه مفاوضات للمشاركة فى كأس العالم للأندية، والانتماء لم يؤثر فى مشوارى الكروى، وكنت بلعب فى الزمالك والناس كانت بتقول أنى أهلاوى، وكنت مصاب ومش قادر أخد نفسى مع الزمالك وكنت عاوز أنزل ألعب".

وتابع: "أسعى لخوض تجربة الاحتراف خلال الفترة المقبلة، وتلقيت عرضا من قبل لأحد الأندية البرتغالية، وسأبذل 200% من جهدى لتحقيق هذا الحلم، ولم أقدم مستواي الحقيقى مع الزمالك".

واختتم: "إنبى أخطرنى بنهاية مشوارى مع الزمالك، وأحب اللعب كظهير أيسر، ولكن ألعب كما يريد المدرب، ومثلى الأعلى البرازيلى مارسيلو".