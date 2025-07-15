شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 14 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين، العديد من الأخبار والأحداث المهمة على رأسها حضور محامى الزمالك جلسة الاستماع فى اتحاد الكرة لمناقشة شكوى النادى الأبيض ضد زيزو، وموافقة الأهلى على رحيل حسين الشحات.

الأهلي يمنح حسين الشحات الضوء الأخضر للرحيل فى الصيف.. بشرط

منح مسئولو النادي الأهلي حسين الشحات جناح الفريق الضوء الأخضر للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، بشرط جلب عرض مالي جيد للنادي لا يقل عن 3 ملايين دولار، للموافقة على انتقاله لأي نادٍ خارجي، لاسيما أن اللاعب انضم إلى الأهلي قبل عدة سنوات مقابل رقم مالي كبير بقيمة 5 ملايين دولار.

أوسكار يجتمع برابطة الأندية لحسم تطبيق التعديلات التحكيمية الجديدة بالدورى

يعقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، اجتماعا مع مسئولي رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب عودته من الإجازة يوم 20 يوليو الجارى، من أجل مناقشة وحسم تطبيق التعديلات التحكيمية الجديدة التي شهدتها بطولة كأس العالم للأندية في مسابقة الدورى المصرى الجديد. الأهلي: الحلم يتحقق.. ياسين مرعي فى نادي القرن نشرت صفحة النادي الأهلي على فيس بوك صورة الوافد الجديد ياسين مرعي مدافع الفريق وعلقت قائلة: "الحلم يتحقق.. ياسين مرعي فى نادى القرن". 19 لاعباً عنوان ميركاتو الأهلى قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد

تنطلق فترة إعداد النادى الاهلى للموسم الجديد اليوم، الاثنين، وشهد سوق الانتقالات الصيفية الحالية حركة تنقلات واسعة ما بين صفقات جديدة وراحلين عن القلعة الحمراء حتى الآن.

ستاد القاهرة يستضيف مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس العالم يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مع اثيوبيا فى الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. فاركو يوجه الشكر إلى عمرو ناصر بعد انتقاله للزمالك وجه نادي فاركو الشكر إلى لاعبه عمرو ناصر مهاجم الفريق والمنضم حديثا إلى نادي الزمالك، والذي سيتم الإعلان عنه من قبل مسئولي القلعة البيضاء بعد قليل. تحديد جلسة 11 أغسطس لاستلام رد الزمالك على شكوى زيزو بشأن مستحقاته المتأخرة أخطرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، بتحديد جلسة يوم 11 أغسطس المقبل للرد على شكوى أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى حاليا والزمالك سابقا للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

اتحاد الكرة يستحدث لجنة للتواصل مع اللاعبين المحترفين فى الخارج

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تشكيل لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعضوية كل من : محمد أبو حسين وطارق أبو العنين ومحمد الشربيني أعضاء مجلس الإدارة وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد وعصام سراج الدين رئيس القطاع التجاري وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة، وأحمد إيهاب ووسيم أحمد وهشام عطا، وأحمد شعلان، و محمد شعبان .

الأهلى يتوصل لاتفاق على انضمام محمد ياسر إلى سيجما أولوموتس التشيكى