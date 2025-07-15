شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضى أهم قرارات مجلس الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وعقب الجلسة قرر المجلس اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي والأكاديميات في الموسم الرياضي الجديد 2025/2026.

كما وافق المجلس على طرح مجمع حمام السباحة الجديد بفرع النادي بالقاهرة الجديدة، في مناقصة بين الشركات المتخصصة ووفقًا للمقايسات المقدمة من المستشار الهندسي للنادي.