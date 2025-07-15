شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة هامبورج المفتوحة للتنس من الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت ميار شريف لاعبة منتخب التنس، بطولة هامبورج المفتوحة بعد خسرتها أمام اللاعبة الأمريكية لويزا شريكو المصنفة 155 عالميا، في الدور الأول بالبطولة.

وكانت ميار شريف قد ودعت بطولة ويمبلدون للتنس ثالث ألقاب "الجراند سلام" من الدور الأول، بعد الخسارة من الروسية ميرا أندريفا المصنفة السابعة عالميًا والمتوجة بلقبى إنديان ويلز ودبي للأساتذة بنتيجة 2-0.

وتُقام منافسات بطولة ويمبلدون خلال الفترة من 1 إلى 14 يوليو المقبل على الملاعب العشبية بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أبرز نجمات التنس حول العالم.

وتقدمت ميار شريف لاعبة منتخب التنس مركزين في التصنيف العالمى للعبة، لتقفز إلى المركز الـ86 بدلا من الـ88، وهو آخر تصنيف وصلت له اللاعبة.