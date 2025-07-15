شكرا لقرائتكم خبر عن سيد مرعى: صفقة ياسين الأهم والأصعب فى حياتى وهو اختار الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد مرعى والد ياسين مرعى مدافع الأهلى الجديد، أن صفقة انتقال ياسين مرعى إلى النادى الأهلى هى الاهم والأصعب والأغلى فى مشواره، وهو فى أفضل مكان فى الدنيا.

وقال سيد مرعى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "أهم صفقة فى حياتى والأغلى والأصعب فى مشوارى".

وأضاف والد ياسين مرعى: "مفيش أجمل من أن الواحد يشوف ابنه فى أفضل مكان فى الدنيا، ونحتاج التوفيق من الله ودعم الجمهور له وهو لسه 22 عاما وقادر على التألق".

وتابع: "طول عمرى أنا اللى بديله التعليمات ولكن لأول مرة ياسين أدانى تعليمات وقال لى ما تتكلمش فى أى مفاوضات، وهناك مفاوضات من أكتر من مكان وفيه من بره مصر، ولكن هو حسم أمره من بدرى واختار الأهلى".

واختتم: "أتمنى أن يحتضنه زملاؤه ويكون على قدر المسئولية، وهو مش خايف من حاجة، ومتعود على المنتخبات ولديه ثقة كبيرة فى إمكانياته، وقادر على إثبات نفسه".