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الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور

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  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 1/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 2/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 3/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 4/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 5/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 6/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 7/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 8/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 9/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 10/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 11/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 12/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 13/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 14/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 15/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 16/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 17/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 18/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 19/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 20/21
  • الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور 21/21

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 14 يوليو 2025 10:19 م

واصل فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية اليوم الاثنين ضمن معسكر الفريق الثاني بالإسكندرية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد انتهاء المعسكر الأول في مدينة برج العرب.

وشهد مران الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي في المرحلة الثانية من برنامج التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد مشاركة الصفقات الجديدة التي تم إبرامها في الأيام الماضية وهم محمود عجيب ونور علاء ومحمد توني ومحمد متولي كناريا وأحمد محمود وعبد الرحمن بودي.

في ذات السياق، أعلن  مسئولو نادي الاتحاد السكندري  التعاقد مع عبد الرحمن بودي لاعب سيراميكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما خرج اللاعب من حسابات علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا في الصيف الحالي.

ودخل مسئولو نادي الاتحاد في مفاوضات مكثفة مع بودي للتعاقد معه، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقد اللاعب مع ناديه وعدم وجود رغبة من علي ماهر في بقائه مع الفريق.

احمد ايمن
احمد ايمن

 

احمد سامي
احمد سامي

 

احمد محمود
احمد محمود

 

اسلام سمير
اسلام سمير

 

الاتحاد
الاتحاد

 

تدريب الاتحاد
تدريب الاتحاد

 

جنش ودعدور
جنش ودعدور

 

سامي وصلاح امين
سامي وصلاح امين

 

عبد الرحمن بودي
عبد الرحمن بودي

 

عبد الغني وعيد
عبد الغني وعيد

 

عجيب
عجيب

 

عمرو جمعة
عمرو جمعة

 

فريق الاتحاد
فريق الاتحاد

 

كناريا ومحمود
كناريا ومحمود

 

لاعبي الاتحاد
لاعبي الاتحاد

 

محمد توني
محمد توني

 

محمد كناريا
محمد كناريا

 

محمود عجيب
محمود عجيب

 

مران الاتحاد
مران الاتحاد

 

نور علاء
نور علاء

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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