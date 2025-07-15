شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الثانية من التحضير للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية اليوم الاثنين ضمن معسكر الفريق الثاني بالإسكندرية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد انتهاء المعسكر الأول في مدينة برج العرب.

وشهد مران الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي في المرحلة الثانية من برنامج التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد مشاركة الصفقات الجديدة التي تم إبرامها في الأيام الماضية وهم محمود عجيب ونور علاء ومحمد توني ومحمد متولي كناريا وأحمد محمود وعبد الرحمن بودي.

في ذات السياق، أعلن مسئولو نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع عبد الرحمن بودي لاعب سيراميكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما خرج اللاعب من حسابات علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا في الصيف الحالي.

ودخل مسئولو نادي الاتحاد في مفاوضات مكثفة مع بودي للتعاقد معه، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقد اللاعب مع ناديه وعدم وجود رغبة من علي ماهر في بقائه مع الفريق.



احمد ايمن



احمد سامي



احمد محمود



اسلام سمير



الاتحاد



تدريب الاتحاد



جنش ودعدور



سامي وصلاح امين



عبد الرحمن بودي



عبد الغني وعيد



عجيب



عمرو جمعة



فريق الاتحاد



كناريا ومحمود



لاعبي الاتحاد



محمد توني



محمد كناريا



محمود عجيب



مران الاتحاد