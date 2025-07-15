شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن غلق باب الترشح للانتخابات التكميلية للمقاعد الشاغرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادى الإسماعيلى عن غلق باب الترشح للانتخابات التكميلية للمقاعد الشاغرة بمجلس إدارة النادي، والخاصة بعضوية مجلس الإدارة وعضوية تحت السن"، وذلك للدورة 2023- 2027، وذلك اليوم الاثنين الموافق 14 يوليو 2025.

وقد تقدم للترشح على مقعد العضوية السيد محمد عبد العظيم مصطفى موسى، كما تقدم للترشح على مقعد العضوية تحت السن السيد المهندس أدهم إيهاب حسين.

وسيتم عرض أسماء المرشحين خلال الجمعية العمومية العادية، المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2025 بمقر النادي.

وكان محسن عبد المسيح ومحمد جمال قد أعلنا استقالتهما من مجلس إداراة الدراويش، ليدعو الإسماعيلى فتح باب الترشح على هذا المقعدين الشاغرين.