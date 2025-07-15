شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا اعتماد مشاركة 16 لاعبا ولاعبة فى رياضة الاسكواش بأولمبياد لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 14 يوليو 2025 09:20 م
أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 عن الجدول الرسمي لمنافسات الإسكواش، والتي ستقام لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية.
تفاصيل الحدث:
نوع المنافسة: فردي رجال وفردي سيدات
عدد المشاركين: 16 لاعبًا في كل فئة
المكان: مركز الاسكواش في منطقة "يونيفرسال سيتي" (Universal City Squash Center – Universal City Zone)
مدة المنافسات: 10 أيام
تاريخ البداية: السبت 15 يوليو 2028
تاريخ الختام: الإثنين 24 يوليو 2028
أوقات اللعب اليومية:
15 – 20 يوليو: من الساعة 19:30 إلى 23:15
21 و22 يوليو: من 20:30 إلى 23:15
23 و24 يوليو (مباريات الميداليات): من 20:30 إلى 23:3
ملاحظات مهمة:
هذه المشاركة الأولمبية الأولى للإسكواش في تاريخ الألعاب.
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