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رسميا اعتماد مشاركة 16 لاعبا ولاعبة فى رياضة الاسكواش بأولمبياد لوس أنجلوس

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رسميا اعتماد مشاركة 16 لاعبا ولاعبة فى رياضة الاسكواش بأولمبياد لوس أنجلوس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 14 يوليو 2025 09:20 م

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 عن  الجدول الرسمي لمنافسات الإسكواش، والتي ستقام لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية.

تفاصيل الحدث:

نوع المنافسة: فردي رجال وفردي سيدات

عدد المشاركين: 16 لاعبًا في كل فئة

المكان: مركز الاسكواش في منطقة "يونيفرسال سيتي" (Universal City Squash Center – Universal City Zone)

مدة المنافسات: 10 أيام

تاريخ البداية: السبت 15 يوليو 2028

تاريخ الختام: الإثنين 24 يوليو 2028

أوقات اللعب اليومية:

15 – 20 يوليو: من الساعة 19:30 إلى 23:15

21 و22 يوليو: من 20:30 إلى 23:15

23 و24 يوليو (مباريات الميداليات): من 20:30 إلى 23:3


ملاحظات مهمة:

هذه المشاركة الأولمبية الأولى للإسكواش في تاريخ الألعاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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