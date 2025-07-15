شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: إمام عاشور يخضع لأشعة جديدة.. وجاهزية طاهر وياسر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي أنه قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا لإجراء القياسات البدنية والكشوفات الطبية وقياس وزن وطول ونسبة الدهون وجميع لاعبين محترفين ولا توجد زيادات في الأوزان والدهون، وجميعهم خضعوا لبرنامج بدني خلال الإجازة.

وقال جاب الله، في تصريحات تليفزيونية: "كل اللاعبين خضعوا للقياسات باستثناء مروان عطية الذي أجرى عملية الفتق، ولن يبدأ التدريبات البدنية قبل شهر من موعد إجراء العملية التي لم يمر عليها أسبوعين".

وأضاف: "إمام عاشور سيخضع للأشعة غدا أو بعد غد لمعرفة درجة التئام الكتف، وهو ما يجعلني أقول أنه 100% ويخضع لتدريبات بدنية على هامش تدريبات الأهلي".

وتابع: "يحتاج من 6 إلى 8 شهور وقد يصلوا إلى 10 أسابيع وفقا لحالة الالتئام ونتابع الأشعات وغير مطالب بالسفر إلى أمريكا مجددا، ومن الوارد أن يسافر إلى تونس رفقة الأهلي، ولكن لن يشارك في المباريات، وطاهر أصبح جاهزا وسيشارك تدريجيا في التدريبات وجاهز للمباريات".

واستطرد: "ياسر إبراهيم جاهز وعانى من اجهاد في العضلة الخلفية وأصبح جاهزا تماما".

وأردف: "الصفقات الجديدة ياسين مرعي ومحمد شريف ومحمد شكري الفحوصات التي خضعوا لها جاءت سليمة".

واختتم طبيب الأهلي تصريحاته قائلا: "نعمل على جلب أجهزة رياضية جديدة تساعدنا في الاستشفاء خلال السفر وفي التدريبات بالنادي وعرضنا الأمر على محمد يوسف المدير الرياضي".