تعرف على نتائج قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة العالم للناشئين للتنس

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القاهرة - سامية سيد - أجريت منذ قليل قرعة التصفيات الأفريقية للتنس المؤهلة لبطولة العالم للناشئين، والتي من المقرر انطلاقها غدا في مصر، حيث يشارك في التصفيات منتخبات جنوب افريقيا والمغرب وتونس بالإضافة إلى مصر، حيث يصعد منتخب واحد فقط الي بطولة العالم.

واسفرت نتائج القرعة عن مواجهة أولى لمنتخب مصر أمام جنوب افريقيا غدا، ثم مواجهة منتخب المغرب ، واخيرا مواجهة منتخب تونس .

وكان منتخب التنس قد استعد بشكل قوي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة العالم للناشئين، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي للتنس والاتحاد الدولي للعبة.

وتأتي هذه التصفيات ضمن أجندة البطولات المؤهلة لكأس العالم للناشئين، والتي تمثل فرصة ذهبية للاعبين تحت 14 و16 سنة لإثبات قدراتهم على الساحة الدولية، وسط مشاركة واسعة من منتخبات القارة السمراء.

وأكد وائل سامي سكرتير الاتحاد المصري للتنس، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق من حيث التنظيم، وتجهيز الملاعب، وتوفير كافة سبل الراحة للبعثات المشاركة، كما يجري تجهيز المنتخب الوطني من خلال معسكر مغلق يضم نخبة من أبرز المواهب الصاعدة في مختلف الأعمار، بقيادة نخبة من المدربين المتخصصين.

وأضاف: "نمتلك جيلاً واعداً من اللاعبين، ونعمل على تهيئتهم فنياً وذهنياً من أجل التأهل لبطولة العالم.. استضافة التصفيات على أرضنا تمنحنا أفضلية معنوية وفرصة لإبراز تطور التنس في مصر".