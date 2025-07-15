شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحيل مصطفى يونس للتحقيق.. واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه والان مع تفاصيل الخبر

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه، الذي جرى بعد ظهر اليوم، المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بالنادي بخصوص مجموعة من الفيديوهات ظهر خلالها عضو الأهلي وشهرته مصطفى يونس على بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.. وإزاء ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

- إحالة السيد/ مصطفى يونس، عضو النادي، إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

- تكليف السيد/ محمـد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العضو مصطفى يونس، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته.