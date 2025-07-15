شكرا لقرائتكم خبر عن يانيك فيريرا يشرح خطة الإعداد فى محاضرة فنية قبل انطلاق مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بإحدى القاعات باستاد الكلية الحربية، قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وشرح المدير الفني للاعبين خطة الإعداد في الفترة المقبلة، كما حرص على منحهم تعليمات خاصة قبل بدء المران، وطالبهم بضرورة التركيز في الفترة الحالية استعداداً للموسم المقبل.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على استاد الكلية الحربية، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب خوض ودية أورانج مساء يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية ابتداء من غد الثلاثاء، حتى يوم 27 يوليو الجاري.