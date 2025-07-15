شكرا لقرائتكم خبر عن جون إدوارد يضع مع عبد الناصر محمد الرتوش النهائية الخاصة بمعسكر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة على هامش مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

شهدت الجلسة الاتفاق على الرتوش النهائية الخاصة بمعسكر الفريق الأول، المقرر انطلاقه غداً الثلاثاء بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على استاد الكلية الحربية، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب خوض ودية أورانج مساء يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية ابتداء من غد الثلاثاء، حتى يوم 27 يوليو الجاري.