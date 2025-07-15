شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر إنشاء إدارة للطب النفسى بقطاع كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم إنشاء إدارة للطب النفسي بقطاع كرة القدم، وذلك لمواكبة التقدم العلمي في مجال صناعة كرة القدم، ولتعاظم الأهمية العلمية للصحة النفسية للاعبين.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقياسات بدنية دقيقة اليوم، في إطار التحضيرات الخاصة بالاستعداد للفترة القادمة.

وجاءت القياسات البدنية للاعبين، ضمن البرنامج المحدد من الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي، للوقوف على الحالة البدنية للجميع قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويحرص الجهاز الفني على تنفيذ كل مراحل الإعداد وفق رؤية علمية دقيقة لتقييم الجوانب البدنية للاعبين، مما يساعد على وضع برامج تدريب تتناسب مع حالة كل لاعب، للمساعدة في رفع كفاءة الأداء بشكل عام.

كما أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع ياسين مرعي، مدافع فاركو، لمدة 5 سنوات قادمة، وقام محمد يوسف المدير الرياضي بعد التنسيق مع المشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب.

على جانب آخر، أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى نادي الأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه لشراء لاعب الأهلي إمام عاشور.

جاء ذلك ردًّا على خطاب النادي السعودي قبل أيام، والذي أشار فيه إلى اهتمامه باللاعب ورغبته في شراء المدة المتبقية من عقده.. ولم يتلقَّ الأهلي أية ردود من نادي الأخدود بهذا الخصوص.