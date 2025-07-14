طواف فرنسا: هيلي يصبح أول إيرلندي ينتزع صدارة الترتيب العام منذ 38 عاما

الرياص - اسماء السيد - Puy de Sancy (France) : أصبح بن هيلي أول إيرلندي منذ ستيفن روش في عام 1987 ينتزع صدارة الترتيب العام لطواف فرنسا الاثنين بعد انقضاض قوي عبر ثماني تلال شاقة في منطقة الكتلة الجبلية الوسطى ضمن المرحلة العاشرة.

وسبق لإبن الـ 24 عاما الذي يقود لمصلحة فريق "إي أف" ان فاز بالمرحلة السادسة في النورماندي، الا انه تمكن الاثنين من انتزاع القميص الاصفر بجدارة.

أصبح رابع إيرلندي يرتدي القميص بعد شاي إليوت في عام 1963، وشون كيلي (1983)، وروش الذي فاز بسباق ملحمي قبل 38 عاما.

وطغى أداء هيلي على فوز البريطاني سيمون ييتس بالمرحلة بعد ان تعين عليه الاستمرار بثبات طوال فترة ما بعد الظهر أثناء عبور المتسابقين الى جانب البراكين القديمة التي تميز المنطقة.

وقال ييتس عن هيلي "نرفع له القبعة، فهو الشخص الذي تفوق على الجميع".

وانقض ييتس، الفائز بطواف جيرو إيطاليا 2025، بقوة في آخر تسلقات اليوم، متقدما على الهولندي ثيمين أرينسمان من فريق إينيوس في المركز الثاني، وهيلي في المركز الثالث عند خط النهاية متأخرا بفارق 31 ثانية.

وُلد هيلي في برمنغهام الا انه اختار تمثيل إيرلندا خلال فترة الناشئين. يحمل ايضا القميص الابيض المعطاة لأفضل دراج شاب.

وقال هيلي الذي انتظر بفارغ الصبر عند خط النهاية ليتفوق على السلوفيني تادي بوغاتشار بأربع دقائق و51 ثانية ويطيحه عن الصدارة "فوزي بالمرحلة والقميص الاصفر اليوم يعنيان لي الكثير".

وأضاف "هذه القميص الصفراء يعود الفضل فيها للفريق الذي بذل جهدا كبيرا للوصول إلى هنا".

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة العاشرة:

1 البريطاني سيمون ييتس 4 ساعات و20:05 دقيقة

2 الهولندي ثيمين أرينسمان بفارق 9 ثوان

3 الايرلندي بن هيلي بفارق 31 ثانية

الاسترالي بن أوكونور بفارق 49 ث

5 النمسوي مايكل شتورير بفارق 1:23 د

ترتيب الخمسة الاوائل في الترتيب العام:

1 الايرلندي بن هيلي 37 ساعة 41:49 د

2 السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 29 ثانية

3 البلجيكي ريمو إيفينيبويل بفارق 1:29 د

4 الدنماركي يوناس فينغارد بفارق 1:46 د