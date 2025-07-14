شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يوافق على إعارة حارسه الجابرى إلى كهرباء الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق نادي سيراميكا، على إعارة علي الجابري، حارس مرمى الفريق الأول، إلى فريق كهرباء الإسماعيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم علي الجابري، إلى كهرباء الإسماعيلية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى.

ورحل عن سيراميكا كل من محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو وفخرى لاكاى بعد انتهاء إعارتهم، بجانب محد تونى ونور محمد وعبد الرحمن بودى إلى الاتحاد، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى إلى الأهلى.