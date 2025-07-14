شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتعاقد مع كمال السيد لتدعيم حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع الحارس كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلي السابق، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

ويعد كمال السيد، صاحب الـ25 عامًا، أحد المواهب المميزة في مركز حراسة المرمى، خامس صفقات فريق مودرن سبورت الصيفية، بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

في شأن آخر، أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، تجديد تعاقد لاعبه علي الفيل مدافع الفريق، وذلك ضمن خطة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية والمميزة بالفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويُعد علي الفيل أحد الركائز الأساسية بصفوف فريق مودرن سبورت وأحد أهم لاعبي خط الدفاع بمسابقة الدورى المصرى دوري نايل خلال المواسم الأخيرة.

من ناحية أخرى، يخضع محمود ممدوح مهاجم فريق حرس الحدود، للكشف الطبي قبل إتمام التعاقد مع مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل.

وساهم محمود ممدوح مع حرس الحدود في 6 أهداف خلال الموسم الماضى، بعدما سجل 5 أهداف وصنع آخر في 23 مباراة خاضها مع الفريق الساحلى.

وكان مسئولو مودرن سبورت قد نجحوا في التعاقد مع كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلي السابق ومحمد يسري مدافع المنصورة ومحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ورشاد المتولي صانع ألعاب بتروجت لمدة 4 أعوام في صفقة انتقال حر بعد اتهاء عقده مع بتروجت وعماد حمدي قادما من الإسماعيلي.

ويسعى مجدى عبد العاطى حاليا من تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا خلال التدريبات الجماعية، التي تقام على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى.