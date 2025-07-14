شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعلن رسميا عن أولى صفقاته الصيفية بضم كهربا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي المقاولون العرب عن أول صفقاته الصيفية خلال الميركاتو الجاري، بضم أحمد مجدي كهربا إلى صفوف الفريق، وكتب الحساب الرسمي للمقاولون: شرارة الفريق الجديدة، أحمد مجدي كهربا لاعبًا جديدًا في صفوف ذئاب الجبل.

وكان الخليج 365 قد كشف في وقت سابق عن حصول نادى المقاولون العرب على توقيع أحمد مجدى كهربا لاعب فريق الجونة، لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2025-2026، لدعم صفوف ذئاب الجبل بعد العودة إلى دوري الأضواء والشهرة.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة محمد مكي، برنامجاً تدريبياً لرفع اللياقة البدنية للاعبين، على هامش معسكر الإعداد المقام حالياً في الجبل الأخضر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، قد بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكى المدير الفنى، يوم 21 يونيو الماضى، وأدى الفريق أول حصة تدريبية بعمل القياسات الطبية والبدنية لجميع اللاعبين.