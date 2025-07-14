شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوصل لاتفاق على انضمام محمد ياسر إلى سيجما أولوموتس التشيكى والان مع تفاصيل الخبر

توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي على انضمام محمد ياسر مهاجم الفريق الأحم والعائد من رحلة إعارة في التشيك، على الانضمام إلى نادي سيجما أولوموتس التشيكي.

وعاد محمد ياسر إلى الأهلي في الصيف الحالي، قبل أن توافق الإدارة الحمراء على رحيله مجدداً إلى الدوري التشيكي من بوابة سيجما اولوموتس التشيكي.

وينتظم ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى فى تدريبات فريقه اليوم، الإثنين، بعدما أنهى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، استعداداً للسفر مع المارد الأحمر لتونس لخوض فترة إعداد الموسم الجديد.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن ياسر إبراهيم تماثل للشفاء بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة أثناء فعاليات بطولة كأس العالم ‏للأندية، التي منعته من المشاركة في مباراة بورتو البرتغالي الأخيرة.‏

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.