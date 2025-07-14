الامارات | ماذا قال ماريسكا بعد تتويج تشلسي بكأس العالم 2025؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب تشلسي الإنجليزي، الإيطالي إنتسو ماريسكا فوز فريقه بالنسخة الأولى من مونديال الاندية في كرة القدم بفوزه اللافت على باريس سان جرمان الفرنسي بـ"النصر الكبير".

وقال ماريسكا الذي قاد فريقه أيضا الى إحراز مسابقة كونفرنس ليغ الأوروبية نهاية الموسم الفائت "لدي شعور بأن هذه البطولة ستكون بأهمية أو حتى أكثر أهمية من دوري أبطال اوروبا".

واستلم ماريسكا تدريب الفريق اللندني قبل عام بعد ان كان أحد أفراد الجهاز الفني للمدرب الإسباني بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي عندما فاز بدوري الأبطال عام 2023.

قال في هذا الصدد "كنت محظوظا كوني أحد أفراد الجهاز الفني لفريق أحرز دوري أبطال اوروبا قبل عدة سنوات، لكن هذه البطولة (مونديال الأندية) تشهد مشاركة أفضل الفرق في العالم واعتقد انها بذات القيمة (لدوري الأبطال)".

وتابع "انه نصر عظيم لنا وسيسمح ذلك لأنصار تشلسي ان يتمتعوا بالشارة على قميص النادي للسنوات الأربع القادمة، وبالتالي فهي مصدر فخر".

وكشف ماريسكا بانه طالب من لاعبيه الهجوم بلا هوادة منذ مطلع المباراة وارباك ايقاع باريس سان جرمان وقال في هذا الصدد "الرسالة كان ان نُفهم الفريق المنافس بأننا نخوض المباراة للفوز بها واعتقد أننا أظهرنا ذلك في الدقائق العشر الأولى".

وتابع "هذا الأمر فرض ايقاع المباراة ثم كانت نوعية لاعبي فريقي هامة ايضا".

وفرض الإنكليزي الدولي كول بالمر نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية ومساهمته في تمريرة حاسمة سجل منها زميله الجديد المهاجم البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثالث التي جاءت جميعها في الشوط الاول.

وقال بالمر "شعوري رائع بتسجيل هدفين، لقد قمنا بتنفيذ تعليمات المدرب التي كانت صائبة. احاول القيام بواجبي في كل مرة تطأ قدماي أرضية الملعب وآمل ان استمر على هذا المنوال".

في المقابل، اعترف مدرب باريس سان جرمان الإسباني لوي إنريكي بأحقية تشلسي بإحراز اللقب بقوله "هذه هي كرة القدم، لا تستطيع تفسير كل شيء، يتعين علينا مراجعة مجريات المباراة لتحليل ما حصل بالفعل".

وتابع "بدأ تشلسي المباراة بضغط عال خلق لنا المشاكل ثم سنحت لنا فرصتان لم نتمكن من استغلالهما قبل ان يترجم تشلسي فرصتين له".

وأوضح "أعتقد انه طوال المباراة لعب تشلسي بشكل جيد جدا وبالتالي يستحق الفوز والكاس، لقد كانوا أفضل منا بكل بساطة".