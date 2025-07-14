الامارات | برشلونة يضم لاعب سوري الأصل.. مولود في الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضم برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الشاب السوري الأصل-السويدي الجنسية روني بردغجي قادما من كوبنهاغن الدنماركي بعقد لأربعة أعوام، وذلك وفق ما أعلن النادي الكاتالوني الإثنين.

وقال برشلونة إن "الجناح وقع للمواسم الأربعة القادمة، حتى 30 يونيو 2029"، فيما أفادت التقارير المحلية بأن العملاق الكاتالوني دفع قرابة 2.5 مليون يورو لضم ابن الـ19 عاما الذي وُلِد في الكويت لأبوين سوريين من حلب قبل الانتقال إلى السويد حين كان في السادسة من عمره.

وسجل بردغجي 15 هدفا في 84 مباراة خاضها مع كوبنهاغن منذ انضمامه إلى الفريق الأول في موسم 2021-2022.

تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في مايو 2024 أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبا، قبل أن يعود في آذار/مارس 2025.

وبات بردغجي ثاني صفقة لبرشلونة هذا الصيف بعد ضم حارس المرمى خوان غارسيا من جاره اللدود إسبانيول.

ومن المرجح أن ينضم جناح منتخب السويد لتحت 21 عاما إلى برشلونة لخوض مبارياته التحضيرية قبل أن يُقرر المدرب الألماني هانزي فليك ما إذا كان مستعدا للعب مع الفريق الأول الموسم المقبل.

