شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد جلسة 11 أغسطس لاستلام رد الزمالك على شكوى زيزو بشأن مستحقاته المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، بتحديد جلسة يوم 11 أغسطس المقبل للرد على شكوى أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى حاليا والزمالك سابقا للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

وأرجأت لجنة شؤون اللاعبين إستلام رد الزمالك على الشكوى لجلسة 11 أغسطس المقبل، بناء على طلب الزمالك للرد بعد استلام صورة الشكوى خلال جلسة اليوم.



حضر محامٍ عن نادي الزمالك، اليوم الإثنين، جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، للإدلاء بأقوال النادي فى الشكوى المقدمة من أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق السابق، والتي يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.



وكان زيزو قد تقدم بشكوى رسمية عبر المحامي أشرف عبد العزيز، أكد خلالها أن عقده مع الزمالك يمتد لثلاثة مواسم من 2022/2023 وحتى نهاية 2024/2025، مشيرًا إلى أن النادي لم يلتزم بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد.



كما طالب محامي اللاعب بالحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقًا للائحة الفريق، موضحًا أن إجمالي المستحقات المتأخرة المستحقة لزيزو يبلغ 82 مليونًا و502 ألف و563 جنيهًا.



ومن المقرر أن تستكمل لجنة شؤون اللاعبين مراجعة المستندات والدفوع المقدمة من الطرفين قبل اتخاذ القرار النهائي في القضية.