شكرا لقرائتكم خبر عن حامد حمدان يشارك في خسارة بتروجت وديا أمام المحلة بعد فشل انتقاله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق بتروجت أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، فى أولى مباريات الفريق البترولى الودية، استعدادا لبطولة الدورى فى الموسم الجديد الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل.

ويخوض فريق بتروجت مباراة ودية ثانية أمام وادى دجلة الخميس المقبل، ويبحث مسئولوه عن مباريات ودية أخرى استعدادا للدورى.

وتعد أولى وديات الفريق البترولي بعد بداية فترة الإعداد، حيث سعى خلالها سيد عيد لرفع الحالة البدنية للاعبين وتعاقد الفريق مع عبد الكافي رجب حارس مرمى وادي دجلة في صفقة انتقال حر.

وتسعى الإدارة لدعم الفريق خلال الانتقالات الصيفية من أجل المنافسة في الدوري.



وشارك حامد حمدان فى مباراة اليوم أمام غزل المحلة، ليواصل الاستعداد مع الفريق البترولى للموسم الجديد، بعدما لم تنجح حتى الآن مفاوضات انتقاله للزمالك.



علاء عبد العال



غزل المحلة و بتروجت



غزل المحلة وبتروجت