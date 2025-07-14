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فاركو يوجه الشكر إلى عمرو ناصر بعد انتقاله للزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 14 يوليو 2025 06:32 م

وجه نادي فاركو الشكر إلى لاعبه عمرو ناصر مهاجم الفريق والمنضم حديثا إلى نادي الزمالك، والذي سيتم الإعلان عنه من قبل مسئولي القلعة البيضاء بعد قليل.


عمرو ناصر

وأنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع نظرائهم بنادى فاركو على ضم المهاجم عمرو ناصر، ليكون ثانى لاعب من فاركو ينضم للزمالك بعد الحصول على توقيع أحمد شريف.

وكشف مصدر بالزمالك أنه تم الاتفاق مع فاركو على ضم عمرو ناصر، ومن المقرر استلام الإستغناء الخاص باللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة بعد أن تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانضمام اللاعب لميت عقبة.

وأضاف المصدر أن عمرو ناصر سينضم للزمالك خلال فترة الإعداد بعد استلام الاستغناء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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