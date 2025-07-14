شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يوجه الشكر إلى عمرو ناصر بعد انتقاله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

وجه نادي فاركو الشكر إلى لاعبه عمرو ناصر مهاجم الفريق والمنضم حديثا إلى نادي الزمالك، والذي سيتم الإعلان عنه من قبل مسئولي القلعة البيضاء بعد قليل.



عمرو ناصر

وأنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع نظرائهم بنادى فاركو على ضم المهاجم عمرو ناصر، ليكون ثانى لاعب من فاركو ينضم للزمالك بعد الحصول على توقيع أحمد شريف.

وكشف مصدر بالزمالك أنه تم الاتفاق مع فاركو على ضم عمرو ناصر، ومن المقرر استلام الإستغناء الخاص باللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة بعد أن تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانضمام اللاعب لميت عقبة.

وأضاف المصدر أن عمرو ناصر سينضم للزمالك خلال فترة الإعداد بعد استلام الاستغناء.