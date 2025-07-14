شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد القاهرة يستضيف مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مع اثيوبيا فى الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحدد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب 5 سبتمبر المقبل موعدا لمباراة إثيوبيا فى الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، على أن يقام اللقاء باستاد القاهرة الدولي، وتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بموعد المباراة.

وينتظر منتخب مصر تحديد المواعيد النهائية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمباراة بوركينا فاسو في الجولة الثامنة ضمن معسكر شهر سبتمبر وأيضاً مباراة إثيوبيا، خاصة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك الأحقية في تغيير مواعيد أي مباراة.

وعزز المنتخب المصرى من صدارته للمجموعة الأولى ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة عقب مرور ست جولات، دون أن يتعرض لأى هزيمة.

وحقق "الفراعنة" خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا، وسجلوا 14 هدفًا مقابل هدفين فقط، ليؤكدوا تفوقهم الكبير على منافسيهم، ويقتربوا خطوة إضافية نحو حجز بطاقة التأهل إلى المونديال الذى سيقام فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتى منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 11 نقطة، كأقرب مطارِدى مصر، فى حين تحتل منتخبات سيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو المراكز التالية برصيد متقارب، فى حين يقبع منتخب جيبوتى فى ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.