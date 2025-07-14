من هو لاعب أرسنال الذي ضمه منتخب مصر للشباب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجه الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا بقيادة أسامة نبيه دعوة للاعب أرسنال الإنجليزي كاميرون إسماعيل للانضمام للمعسكر المقبل؛ استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم 2025.

أرسنال أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين توقيع أول عقد احترافي مع اللاعب صاحب الأصول المصرية كاميرون إسماعيل، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الظهير الأيسر ذو الأصول المصرية انضم لصفوف أكاديمية أرسنال في عام 2021 حيث تدرج بقطاع النادي حتى وقع أول عقد احترافي.

كاميرون من أب نيجيري وأم مصرية لذا استدعاه منتخب الشباب للظهور بقميصه.

وقال اللاعب بعد توقيعه عقوده الاحترافية الأولى مع النادي:""لطالما كنتُ من مشجعي أرسنال، وسكني بالقرب من الملعب كان يُتيح لي رؤية مشجعي أرسنال في كل مكان، وسماع أغنية الفريق الرئيسية، هي لحظة فخرٍ لي، وأمر كنت أحلم به، إنها لحظة عظيمة، وأنا سعيد بوجودي هنا".

اللاعب صاحب الـ 18 عاماً شارك خلال الموسم الماضي بـ 22 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين خلال 1175 دقيقة لعب.

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