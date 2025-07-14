شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات فردية بعيداً عن كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تحقيق إنجازات رياضية فى ألعاب مختلفة بعيداً عن كرة القدم، سواء على صعيد الناشئين أو الكبار فى الرماية والاسكواش عالميا.

نالت اللاعبة المصرية لانا فتح الله، الواعدة فى رياضة الاسكواش، إشادات واسعة فى بطولة European Junior Open للاسكواش، التي تستضيفها مدينة هامبورج الألمانية خلال الفترة من 10 إلى 13 يوليو الجاري، بعد فوزها المستحق على لاعبة إسرائيلية بنتيجة 3-0 في مباراة حاسمة، تأهلت على إثرها إلى نصف نهائي البطولة، في واحدة من أبرز مواجهات البطولة حتى الآن.

بطولة European Junior Open واحدة من أقوى البطولات الدولية للناشئين والناشئات، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الدول، ويخوض منافساتها في النسخة الحالية نحو 30 لاعبًا ولاعبة من الفئات العمرية: تحت 13، 15، 17، و19 سنة.

في إنجاز عالمي يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية، نجح الرامي المصري عبد العزيز محيلبة في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم للرماية (أطباق الحفرة) والمقامة حاليًا بمدينة لوناتو الإيطالية، بعد أن حقق نتيجة مميزة في التصفيات بلغت 121 طبقًا من أصل 125، ليتأهل بذلك ضمن أفضل 6 رماة على مستوى العالم.

وفي منافسات الفاينال، واصل محيلبة تألقه ليُحقق المركز الخامس عالميًا، متفوقًا على عدد من أمهر رماة العالم من بين 186 رامياً ورامية يمثلون نخبة المنتخبات الدولية.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لرصيد الرياضة المصرية، ويعكس مدى تطور مستوى المنتخب الوطني للرماية، خاصة في منافسات أطباق الحفرة، والتي تُعد من أكثر المسابقات صعوبة وتنافسية على الساحة العالمية.