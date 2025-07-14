شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم إسلام أرموشة لاعب المريخ البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى غزل المحلة التعاقد مع إسلام أرموشة لاعب المريخ البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل.



ووقع إسلام أرموشة على عقود انضمامه لفريق غزل المحلة لمدة 4 مواسم قادمة في جلسة جمعته مع مسئولي المحلة فى حضور وكيل أعماله.



تأتي صفقة إسلام أموشة فى ظل خطة إدارة غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق بصورة جيدة في الموسم الجديد حتى يحافظ الفريق فى بقائه بين الكبير وعدم التهديد بالهبوط، مثلما حدث في الموسم المنتهي الذي تم فيه إلغاء الهبوط.

‎وفى سياق مختلف، دخل فريق غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، معسكرًا مغلقًا في القاهرة ضمن التحضيرات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.



‎ومن المقرر أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.