شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات متعثرة فى الزمالك بالميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الميركاتو الصيفى الحالى تعثر أكثر من صفقة يسعى الزمالك لإبرامها لتدعيم صفوفه وتصحيح الأوضاع فى الموسم الجديد 2025- 2026، سواء محلية أو خارجية وأبرزهم كالتالى:

رفض مسئولو نادى بيراميدز طلب الزمالك بشأن التعاقد مع محمود عبد الحفيظ زلاكة جناح الفريق السماوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتمسك مسئولو بيراميدز باستمرار محمود زلاكة مع الفريق في الموسم الجديد بناءً على طلب من الكرواتى كلانسوف يورتشيتش، الذى رفض الاستغناء عن اللاعب بعد انتهاء إعارته مع سيراميكا في الموسم الماضى.

ويعول يورتشيتش كثيرا على قدرات زلاكة في الموسم الجديد، الذى يرتبط فيه بيراميدز بأكثر من بطولة مثل الدورى وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي والمحلى وكأس الكونتيننتال ويحتاج لجميع اللاعبين.

فيما رفض طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، انضمام مصطفى الزناري لاعب نادي الزمالك إلى البنك الأهلي، ضمن صفقة انتقال أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي إلى القلعة البيضاء.

وكان مسئولو الزمالك اتفقوا مع نظرائهم فى البنك الأهلي على انتقال أحمد ربيع إلى القلعة البيضاء، مقابل انضمام ثلاثي الزمالك، مصطفى شلبي، مصطفى الزناري، وسيد نيمار إلى البنك الأهلي فى صفقة تبادلية.

وتحاول إدارة البنك الأهلي في الساعات الأخيرة إقناع طارق مصطفى بضم مصطفى الزناري لاستكمال الصفقة مع مسؤولي القلعة البيضاء.

كما أعلن نادي الدحيل القطري رسميًا تعاقده مع النجم الجزائري عادل بولبينة الذى كان يستهدفه الزمالك، قادمًا من صفوف أولمبيك بارادو، في صفقة قوية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري نجوم قطر.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة للاعب الجزائري مرفقة بعبارة: "عاش من شافك.. بولبينة"، ترحيبًا بانضمامه.

وبحسب تقارير صحفية، وقع بولبينة، البالغ من العمر 22 عامًا، على عقد يمتد حتى عام 2030، في صفقة قُدّرت قيمتها بحوالي 7 ملايين يورو، متفوقًا على عدة عروض أوروبية وعربية، من أبرزها عرض نادي الزمالك المصري.