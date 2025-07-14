شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ البورسعيدى يحصل على 20% من قيمة صفقة إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل المريخ البورسعيدى على 20% من قيمة صفقة بيع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز إلى الجزيرة الإماراتى، بناءً العقد المبرم بين الناديين عند انتقاله من المريخ إلى بيراميدز.

ويغادر إبراهيم عادل القاهرة صباح غدٍ، الثلاثاء، متوجهًا إلى دولة الإمارات، تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي في نادي الجزيرة الإماراتي، قبل الالتحاق بمعسكر الفريق المقام حاليًا فى إسبانيا.

ويأتي سفر اللاعب بعد التوصل لاتفاق نهائي بين ناديي بيراميدز والجزيرة مقابل 5 ملايين دولار، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عقب اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

ويستعد إبراهيم عادل للالتحاق بمعسكر فريق الجزيرة، الذي سيقام في إسبانيا خلال الأيام المقبلة، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد، عقب الانتهاء من اجراءات السفر والكشف الطبي.

وكان مصدر مطلع أكد أن إدارة بيراميدز الموجودة في الإمارات تسهّل عملية انتقال اللاعب لنادي الجزيرة، بعد وصول العرض المالي إلى 5 ملايين دولار، ليُعد العرض الأقوى مادياً من بين كافة العروض التي تلقاها اللاعب مؤخراً.

وكان إبراهيم عادل يفضل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، إلا أن عدم تلقيه عرضاً يرضي طموحاته حتى الآن جعله يفضل للانتقال إلى الدوري الإماراتي عبر بوابة نادي الجزيرة، في ظل جدية المفاوضات وقوة العرض المقدم.