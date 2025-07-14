شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الزمالك حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 14 يوليو 2025 03:20 م
يسعى مسئولو نادى الزمالك للانتهاء من إتمام ملف الصفقات الجديدة والراحلين فى الميركاتو الصيفى الحالى، بالتعاون مع جون إدوارد المدير الرياضى الجديد بالقلعة البيضاء، حيث إنه حتى الأن لم يتم الإعلان سوى عن صفقتين.س..ما الصفقات التى تم الإعلان عنها حتى الآن؟
ج..أعلن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، التعاقد رسمياً مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.
وأعلن نادي الزمالك رسمياً التعاقد مع المهدي سليمان، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.س..ما الصفقات التى يستعد الزمالك للإعلان عنها؟
ج..يستعد نادي الزمالك لإعلان ضم ثنائي فاركو، أحمد شريف وعمرو ناصف، اليوم الاثنين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الموسم المقبل.
وأنهت إدارة نادي الزمالك اتفاقها مع نادي فاركو على ضم أحمد شريف وعمرو ناصف. وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك توصل لاتفاق على ضم أحمد شريف وعمرو ناصر لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن تمت الموافقة من قبل نادي فاركو على رحيل الثنائي بعد الاتفاق على المقابل المادي للصفقة.س.. ما موقف الزمالك من ضم أحمد عبد القادر؟
وكشفت مصادر داخل القلعة البيضاء، أن إدارة الزمالك تتابع موقف عبد القادر عن كثب، وتدرس إمكانية التعاقد معه فى فترة انتقالات لاحقة، وليس خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك حال عدم استمراره مع ناديه الجديد أو رغبته فى العودة إلى الدوري المصري.
س.. ما آخر تطورات صفقة حامد حمدان بعد جلسة جون إدوارد؟
ج.. شهد اجتماع جون إدورد مع مسئولى بتروجت الاختلاف عن طريقة إتمام الصفقة، التى لم يتم حسمها، حيث يرغب جون إدوارد فى إدخال لاعبين فى الصفقة، إلا أن مسئولى بتروجت تمسكوا بإتمامها بالمقابل المادى، وما زالت المفاوضات بين الناديين مستمرة لحسم الصفقة فى أقرب وقت.
وشهد الاجتماع انفراجة كبيرة في الصفقة بعد موافقة بتروجت على رحيل اللاعب إلى الزمالك بعدما كانت الأمور متوقفة في الأيام الماضية، وتُجرى المحادثات على شكل الصفقة والمبالغ المطلوبة من بتروجت، في الوقت الذي يعرض فيه جون إدوارد دخول بعض اللاعبين في الصفقة.
س..هل يستمر محمد صبحى فى الزمالك بعد التعاقد مع المهدى سليمان؟
ويمنح هذا التعاقد الزمالك مرونة كبيرة فى إدارة ملف حراسة المرمى، ويفتح الباب أمام إمكانية رحيل الحارس محمد صبحي، الذي بات مرشحًا بقوة للانضمام إلى بيراميدز، في ظل حاجته الشديدة لحارس مرمى جديد قبل انطلاق الموسم الجديد.
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