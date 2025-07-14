كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الزمالك حتى الآن

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يسعى مسئولو نادى الزمالك للانتهاء من إتمام ملف الصفقات الجديدة والراحلين فى الميركاتو الصيفى الحالى، بالتعاون مع جون إدوارد المدير الرياضى الجديد بالقلعة البيضاء، حيث إنه حتى الأن لم يتم الإعلان سوى عن صفقتين.

ج..أعلن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، التعاقد رسمياً مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

وأعلن نادي الزمالك رسمياً التعاقد مع المهدي سليمان، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ج..يستعد نادي الزمالك لإعلان ضم ثنائي فاركو، أحمد شريف وعمرو ناصف، اليوم الاثنين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الموسم المقبل.

وأنهت إدارة نادي الزمالك اتفاقها مع نادي فاركو على ضم أحمد شريف وعمرو ناصف. وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك توصل لاتفاق على ضم أحمد شريف وعمرو ناصر لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن تمت الموافقة من قبل نادي فاركو على رحيل الثنائي بعد الاتفاق على المقابل المادي للصفقة.

ج..يضع نادي الزمالك اللاعب أحمد عبد القادر ، جناح الأهلي، ضمن خططه المستقبلية لتدعيم صفوف الفريق، وذلك بعد اقتراب رحيل اللاعب إلى نادي الحزم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت مصادر داخل القلعة البيضاء، أن إدارة الزمالك تتابع موقف عبد القادر عن كثب، وتدرس إمكانية التعاقد معه فى فترة انتقالات لاحقة، وليس خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك حال عدم استمراره مع ناديه الجديد أو رغبته فى العودة إلى الدوري المصري.

ج.. شهد اجتماع جون إدورد مع مسئولى بتروجت الاختلاف عن طريقة إتمام الصفقة، التى لم يتم حسمها، حيث يرغب جون إدوارد فى إدخال لاعبين فى الصفقة، إلا أن مسئولى بتروجت تمسكوا بإتمامها بالمقابل المادى، وما زالت المفاوضات بين الناديين مستمرة لحسم الصفقة فى أقرب وقت.

وشهد الاجتماع انفراجة كبيرة في الصفقة بعد موافقة بتروجت على رحيل اللاعب إلى الزمالك بعدما كانت الأمور متوقفة في الأيام الماضية، وتُجرى المحادثات على شكل الصفقة والمبالغ المطلوبة من بتروجت، في الوقت الذي يعرض فيه جون إدوارد دخول بعض اللاعبين في الصفقة.

ج..أصبح نادي الزمالك يمتلك ورقة تفاوضية قوية فى سوق الانتقالات الصيفية، خاصة فى ملف التفاوض مع نادي بيراميدز، وذلك بعد نجاح القلعة البيضاء فى التعاقد مع الحارس المهدي سليمان خلال الأيام الماضية.