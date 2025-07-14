شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يستقر على انطلاق دورى عمومى السيدات 8 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو اتحاد كرة اليد على انطلاق دورى عمومى السيدات للموسم المحلى الجديد 2025- 2026 يوم 8 سبتمبر المقبل بدلا من 30 أغسطس، الذى تم تحديده مسبقا كموعد مبدئى.

فيما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد يومي 11 و12 ديسمبر المقبلين موعدا لإقامة السوبر المحلي بمشاركة الأهلي - الزمالك - سبورتنج - وسموحة.

وأجريت ظهر اليوم، الأحد، إعادة مراسم قرعة دورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى الجديد 2025 -2026، بمقر الاتحاد بمجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

كما تقرر انطلاق المسابقة يوم 29 أغسطس المقبل للمحترفين والمرتبط.

وتم إعادة إجراء قرعة دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الجديد بناءً على توصيات الإسباني باسكوال المدير الفني للمنتخب، حيث أجريت القرعة الأولى بنظام إقامة جولتين كل أسبوع يومى الخميس والجمعة، إلا أن باسكوال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني طلب إقامة جولة واحدة في بعض الأسابيع ، من أجل إقامة تجمع أسبوعي للفراعنة.