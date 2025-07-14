شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يفحص طاهر محمد طاهر بسبب إصابة منشأ العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي اليوم، الاثنين، لفحص طبي جديد على هامش بداية فترة إعداد فريقه للموسم الجديد، بعد شكواه من الإصابة بشد فى منشأ العضلة الأمامية خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويواصل طاهر محمد أداء برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة فى الأمامية، ولسرعة اللحاق بفترة إعداد فريقه تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد.



وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق خضع لفحوصات طبية عقب العودة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تعرض لشد من الدرجة الثانية في منشأ العضلة الأمامية.. ويخضع اللاعب للعلاج والتأهيل.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وإعارة كريم الدبيس لصفوف سيراميكا.



ويولي الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد خاصة في ظل رغبة الأهلي في استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.