شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم بعد رفض رحيله والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم الفلسطيني وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى فى تدريبات المارد الأحمر، اليوم الإثنين، لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق، بعدما اتفق مع مسئولى النادي على إغلاق ملف الرحيل حالياً بسبب عدم موافقة الأهلي على العروض التي وصلت مؤخراً لضم اللاعب.

الأهلي يحدد 10 ملايين دولار لرحيل وسام أبو علي

وطلب وسام أبو علي الرحيل بعدما تلقى عروضاً مُغرية له من أندية خليجية وأوروبية وأمريكية، أبرزها الريان القطري والوصل الإماراتي وريد بولز الأمريكي، ورغم رفض الأهلي فى البداية رفض الأهلى رحيل اللاعب بسبب حاجة الفريق لجهوده، إلا أن الإدارة الحمراء وافقت على فكرة الرحيل بشرط وصول عروض بـ10 ملايين دولار.

وتوقفت العروض التي وصلت إلى وسام عند 6 أو 7 ملايين دولار، وهو ما رفضه الأهلي واصر النادي على موقفه وطلب من اللاعب الالتزام بالمبلغ الذي حدده للرحيل وأمام هذا الموقف الحاسم من الأهلي، أعلن وسام احترامه والتزامه بقرار النادي.

قائمة صفقات الأهلي الرسمية: زيزو وتريزيجيه وبن رمضان

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.