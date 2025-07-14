شكرا لقرائتكم خبر عن عماد المندوه يعتذر عن منصبه فى قطاع الناشئين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تقدم عماد المندوه، المدير الفنى لمدربى حراس مرمى قطاع الناشئين بالزمالك ، باعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه بالنادى، والذى قضى فيه سنوات عديدة.

وتقدم المندوه بالاعتذار إلى بدر حامد المشرف على قطاع الناشئين خلال الساعات الماضية، كما تواصل مع حسين لبيب رئيس الزمالك صباح اليوم وأخطره بالاعتذار.

وجاء اعتذار عماد المندوه لأسباب شخصية وظروف أسرية خاصة.

يذكر أن عماد المندوه تم الاستعانة بخدماته كمدرب لحراس مرمى الفريق ضمن الجهاز المعاون لجروس بشكل مؤقت، بعد رحيل جوزيه جوميز المدير الفنى السابق وجهازه المعاون.