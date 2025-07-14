شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: الحلم يتحقق.. ياسين مرعي فى نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحة النادي الأهلي على فيس بوك صورة الوافد الجديد ياسين مرعي مدافع الفريق وعلقت قائلة: "الحلم يتحقق.. ياسين مرعي فى نادى القرن".



وتعاقد الأهلي مع ياسين مرعي مدافع فاركو لمدة خمسة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل رامي ربيعة مدافع الفريق الذي انتقل للعين الإماراتي.



ياسين مرعى

فى سياق آخر، حسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو الجدل الذي اشتد خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية تطبيق سياسة الدور بين حارسي مرمى الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير في الدفاع عن عرين الفريق الموسم المقبل. وأكد الجهاز الفني أن هذا الأمر مرفوض تماماً وقال مصدر في الأهلي أن الجهاز الفني لم يدرس هذا الإقتراح إطلاقاً، مُشيراً إلى أن سياسة الحارس الأفضل سيُشارك هي التي سيتبعها الجهاز الفني في الموسم الجديد ، وأكد المصدر أن الإسباني خوسيه ريبيرو مازال في مرحلة استكشاف لاعبيه في جميع المراكز لأنه تولى تدريب الفريق منذ أسابيع قليلة ولم يتعرف على قدرات وأمكانيات جميع اللاعبين حتى الأن.

وقال المصدر إن ريبيرو لم يشاهد مستوى مصطفى شوبير في المباريات الرسمية حتى الآن، لأن المدرب الإسباني قاد الأهلي في 3 مباريات رسمية فقط ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الفريق من الدور الأول، وهي المباريات التي شارك فيها محمد الشناوي أساسياً وتباين مستواه في المباريات الثلاثة.



وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يرى أن سياسة الدور بين الحراس غير منطقية ولا تساعدهم على تطوير مستواهم ، بل تُقلل من حماسهم في المباريات وتُصيبهم بالأحباط لذا لا يمكن أن يعتمد على هذه السياسة في المباريات.



وأكد ريبيرو أن الشناوي هو الحارس الأساسي للفريق بفضل خبراته وإمكانياته العالية بصرف النظر عن إرتكابه عدة أخطاء في كأس العالم للأندية لأن هذا وارد ويحدث مع أفضل حراس المرمى في العالم ، كما اشاد المدير الفني بإجتهاد مصطفى شوبير وقال عنه إنه حارس شاب ونشيط ولديه حماس رائع وحسب المعلومات التي جمعها عنه فأن شوبير يدافع عن عرينه بشكل رائع حينما يحصل على فرصة.