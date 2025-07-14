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السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور"

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  • السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" 1/15
  • السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" 2/15
  • السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" 3/15
  • السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" 4/15
  • السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" 5/15
  • السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" 6/15
  • السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" 7/15
  • السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" 8/15
  • السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" 9/15
  • السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" 10/15
  • السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" 11/15
  • السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" 12/15
  • السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" 13/15
  • السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" 14/15
  • السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" 15/15

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 14 يوليو 2025 10:46 ص

أدى لاعبو النادي المصري تدريبات بدنية قوية على شواطئ بور فؤاد، فى السادسة صباح اليوم الاثنين، تحت أنظار التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق البورسعيدي، وذلك على هامش المرحلة الثالثة من الإعداد للموسم المقبل 2025-2026.

وخاض اللاعبون تدريبات قوية على رمال شواطئ بورفؤاد، بالإضافة إلى تدريبات أخرى داخل البحر وذلك لرفع مستوى اللياقة البدنية وتقوية العضلات.

وكان المصري قد خاض أولى مبارياته الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الخميس الماضي فى ختام المرحلة الثانية من الإعداد، وهي المباراة التي جمعته بفريق القابوطي والتي انتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.

ونجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

من جانبه، وضع التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد.

احمد ايمن منصور
أحمد أيمن منصور

 

الكوكى
الكوكى

 

المران الصباحى
المران الصباحى

 

المصري
المصري

 

باهر المحمدى واحمد ايمن منصور
باهر المحمدى واحمد ايمن منصور

 

باهر المحمدى
باهر المحمدى

 

حسين فيصل
حسين فيصل

 

دغموم
دغموم

 

عبد الرحيم دغموم
عبد الرحيم دغموم

 

عصام ثروت وبامبو
عصام ثروت وبامبو

 

كريم العراقى
كريم العراقى

 

لاعبو المصرى
لاعبو المصرى

 

مران المصرى
مران المصرى

 

نبيل الكوكي
نبيل الكوكي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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