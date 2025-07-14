شكرا لقرائتكم خبر عن السادسة بتوقيت المصري.. أشغال شاقة للاعبين على شواطئ بورفؤاد "صور" والان مع تفاصيل الخبر

أدى لاعبو النادي المصري تدريبات بدنية قوية على شواطئ بور فؤاد، فى السادسة صباح اليوم الاثنين، تحت أنظار التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق البورسعيدي، وذلك على هامش المرحلة الثالثة من الإعداد للموسم المقبل 2025-2026.

وخاض اللاعبون تدريبات قوية على رمال شواطئ بورفؤاد، بالإضافة إلى تدريبات أخرى داخل البحر وذلك لرفع مستوى اللياقة البدنية وتقوية العضلات.

وكان المصري قد خاض أولى مبارياته الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الخميس الماضي فى ختام المرحلة الثانية من الإعداد، وهي المباراة التي جمعته بفريق القابوطي والتي انتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.

ونجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

من جانبه، وضع التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد.



أحمد أيمن منصور



الكوكى



المران الصباحى



المصري



باهر المحمدى واحمد ايمن منصور



باهر المحمدى



حسين فيصل



دغموم



عبد الرحيم دغموم



عصام ثروت وبامبو



كريم العراقى



لاعبو المصرى



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