شكرا لقرائتكم خبر عن شكري وشريف وياسين مرعي ينتظمون اليوم فى تدريبات الأهلى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

يظهر الثلاثى محمد شريف وياسين مرعى ومحمد شكري، الوافدون الجدد للنادى الأهلى ، فى انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد باستاد مختار التتش اليوم الإثنين.

ويعد هذا الثلاثى هم الذين تعاقد معهم الأهلى بعد كأس العالم للأندية، فيما شاركت الصفقات الجديدة الأخرى للمارد الأحمر فى المونديال.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً، وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وإعارة كريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

ويولي الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد، خاصة فى ظل رغبة الأهلي فى استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر.