شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتسلح بالوديات لتجهيز اللاعبين قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، على خوضة سلسلة وديات لتجهيز اللاعبين استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

وقرر نادي المقاولون العرب اختيار مدينة الإسكندرية لاستضافة المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المقامة حالياً بمقر النادي بالجبل الأخضر.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة محمد مكي، برنامجاً تدريبياً لرفع اللياقة البدنية للاعبين، على هامش معسكر الإعداد المقام حالياً في الجبل الأخضر.