شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى ينتظر "ترقوة" إمام عاشور اليوم فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى لفحص طبى اليوم، الاثنين، بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق؛ للوقوف على تطورات تعافيه من الإصابة بكسر فى عظمة الترقوة.

وبدأ إمام عاشور جلسات العلاج الطبيعي للتعافي من الإصابة بكسر فى عظمة الترقوة، والتي تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة انتر ميامي بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وخضع لعملية جراحية في أمريكا، وحصل على فترة راحة في الأيام الماضية، قبل بدء فترة العلاج الطبيعي.

من جهته كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن إمام عاشور لاعب وسط الفريق تحسنت حالته بشكل كبير بعد جراحة "الترقوة" التي أجراها في أمريكا، عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، واللاعب خضع للفحص الطبي خلال الأيام الماضية، وبدأ العلاج الطبيعي خلال الساعات الماضية.

وجدد مسئولو النادي الأهلي رفضهم الاستغناء عن إمام عاشور لاعب الفريق خلال الفترة الإنتقالات الصيفية الجارية بسبب حاجة الفريق إلى جهوده.

ورغم أن الأهلي أعلن منذ عدة أيام بشكل رسمي أن إمام مُستمر مع الفريق وسيتم تعديل عقده ضمن أكثر من لاعب آخر بالفريق، إلا أن العروض لم تنقطع ومازالت تصل للاعب بشكل جاد.

وارتبط اسم إمام عشور بعدة عروض خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من السعودية، وتحديداً ناديي نيوم والأخدود بجانب أندية أخرى فى الخليج.



وقال مصدر في الأهلي، إن رحيل أمام عاشور حالياً مرفوض تماماً لأنه أحد أهم العناصر بالفريق ولا يمكن الاستغناء عنه، خاصة أنه ساهم بشكل كبير فى تتويج الأهلي ببطولة الدوري الموسم الماضي وكلل مجهوده بالحصول على لقب هداف الدوري.